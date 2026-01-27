ETV Bharat / Videos

कश्मीर घाटी में कुदरत की इमरजेंसी: दूसरी बार बर्फबारी से बढ़ी परेशानी, 25 फ्लाइट कैंसिल, हाईवे बंद

कश्मीर घाटी में कुदरत की इमरजेंसी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 6:50 PM IST

कश्मीर में मंगलवार को फिर से बर्फबारी हुई, जिससे टूरिस्ट खुश हुए, लेकिन घाटी का देश के बाकी हिस्सों से हवाई और सतही संपर्क प्रभावित हुआ. जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड में नवयुग टनल और उसके आसपास ताजा बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) बंद कर दिया गया.  

प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू से श्रीनगर की ओर और श्रीनगर से श्रीनगर की ओर किसी भी गाड़ी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि कश्मीर को पुंछ और राजौरी के पीर पंजाल जिलों से जोड़ने वाला मुगल रोड, श्रीनगर-लद्दाख रोड और सिंथन रोड, जो कश्मीर को किश्तवाड़ जिले से जोड़ता है, पहले से ही बंद हैं.

श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 25 फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है. पिछले शुक्रवार को भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में यह दूसरी बार बर्फबारी हुई है, जिससे ज्यादातर जिलों के ऊपरी इलाकों में सफेद चादर बिछ गए थे.

HEAVY SNOWFALL IN KASHMIR VALLEY
कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी
जम्मू श्रीनगर हाइवे बंद
बर्फबारी से पर्यटक खुश
HEAVY SNOWFALL IN KASHMIR VALLEY

ETV Bharat Hindi Team

