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कश्मीर का 'सिफर कैफे' बना पर्यटकों की पहली पसंद, 'थलापति' विजय की फिल्म 'लियो' से मिली खास पहचान

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SIFAR CAFE KASHMIR LEO MOVIE SHOOTING LOCATION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 8:16 PM IST

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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित 'सिफर कैफे' इन दिनों पर्यटकों, खासकर दक्षिण भारतीय सैलानियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गया है. इस कैफे को यह खास पहचान तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय की साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लियो' से मिली है. फिल्म के कई अहम सीन इसी कैफे में शूट किए गए थे.

अब विजय के फैंस यहां पूरे उत्साह के साथ पहुंचते हैं और उन जगहों पर सेल्फी लेते हैं जहां शूटिंग हुई थी. दिलचस्प बात यह है कि सैलानी यहां आकर खास तौर पर वही 'हॉट चॉकलेट' और 'ट्राउट फिश' खाना पसंद करते हैं, जिसका लुत्फ शूटिंग के दौरान खुद थलापति विजय ने उठाया था. पर्यटकों की मांग को देखते हुए कैफे मैनेजमेंट ने भी इन डिशेज को अपने खास मेन्यू में शामिल कर लिया है.

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित 'सिफर कैफे' इन दिनों पर्यटकों, खासकर दक्षिण भारतीय सैलानियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गया है. इस कैफे को यह खास पहचान तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय की साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लियो' से मिली है. फिल्म के कई अहम सीन इसी कैफे में शूट किए गए थे.

अब विजय के फैंस यहां पूरे उत्साह के साथ पहुंचते हैं और उन जगहों पर सेल्फी लेते हैं जहां शूटिंग हुई थी. दिलचस्प बात यह है कि सैलानी यहां आकर खास तौर पर वही 'हॉट चॉकलेट' और 'ट्राउट फिश' खाना पसंद करते हैं, जिसका लुत्फ शूटिंग के दौरान खुद थलापति विजय ने उठाया था. पर्यटकों की मांग को देखते हुए कैफे मैनेजमेंट ने भी इन डिशेज को अपने खास मेन्यू में शामिल कर लिया है.

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