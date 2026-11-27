सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), मदुरै के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि शनिवार को उच्चिपिल्लैयार मंडपम में प्रज्वलित दीप की लौ से तिरुपरनकुंद्रम स्थित दीपथून पर दीप प्रज्वलित किया जाए. दरअसल राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी. शीर्ष अदालत ने अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के न्यासी मंडल को निलंबित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उसके आदेश को कोई भी कमजोर या हल्का नहीं कर सकता. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, "संवैधानिक अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम ठीक कर देंगे." अदालत ने यह बात विवादित 'दीपथून' स्तंभ पर पारंपरिक दीपक न जलाए जाने से जुड़े विवाद पर दायर अवमानना याचिकाओं और अन्य अर्जियों की सुनवाई के दौरान कहीं.