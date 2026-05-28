कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला कर कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया. बेंगलुरु स्थित अपने आवास ‘कावेरी’ में हुई ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने मंत्रियों को इसकी जानकारी दी. सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.डी. के. शिवकुमार के राज्य की कमान संभालने की संभावना जताई जा रही है. बैठक के दौरान शिवकुमार ने सिद्धारमैया को गले लगाया और उनके पैर छूकर सम्मान जताया. कांग्रेस नई सरकार में चार डिप्टी सीएम बनाने पर भी विचार कर रही है. हालांकि अभी तक कांग्रेस आलाकमान या दोनों नेताओं की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.