मंगलुरु में बड़ी चूक, वोटर लिस्ट में जिंदा शख्स को घोषित कर दिया 'मृत'; BLO को कारण बताओ नोटिस जारी

कर्नाटक के मंगलुरु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान प्रशासन की एक बड़ी और हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई है. यहां बेजई इलाके के रहने वाले 61 वर्षीय डोनाल्ड जोसेफ रेगो को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 'मृत' घोषित कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी मतदान किया था.

मामला सामने आने के बाद दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है. डिप्टी कमिश्नर डॉ. एच.वी. दर्शन ने अपनी गलती मानते हुए बताया कि पिता के डेथ सर्टिफिकेट की जानकारी बिना सही जांच के अपलोड होने के कारण यह गड़बड़ी हुई. फिलहाल संबंधित BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पीड़ित से दोबारा फॉर्म-6 भरवाया गया है.