कर्नाटक: बेलगावी में कम बारिश होने का दिखने लगा है असर, जलाशयों के सूखने से पैदा हुआ गंभीर जल संकट - जल संकट
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Published : July 1, 2026 at 10:00 PM IST
इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अब तक जोर नहीं पकड़ा है और इसका असर कर्नाटक के बेलगावी जिले पर पड़ने लगा है. इलाके के जलाशयों में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे इलाके में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है. इलाके में पीने के पानी के मुख्य स्रोत राकास्कोप जलाशय में मुश्किल से ही इस्तेमाल करने लायक पानी बचा है। अधिकारी अब आपूर्ति जारी रखने के लिए जो भी कम पानी बचा है, उसमें से पानी निकाल रहे हैं. हालात को और बदतर बनाने वाली बात ये है कि इलाके के दूसरे बड़े जलाशय में भी पानी का स्तर कम है और उनमें भी उनकी क्षमता का बस एक छोटा सा हिस्सा ही बचा है. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि अगर बारिश की स्थिति जल्द बेहतर नहीं हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं.
इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अब तक जोर नहीं पकड़ा है और इसका असर कर्नाटक के बेलगावी जिले पर पड़ने लगा है. इलाके के जलाशयों में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे इलाके में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है. इलाके में पीने के पानी के मुख्य स्रोत राकास्कोप जलाशय में मुश्किल से ही इस्तेमाल करने लायक पानी बचा है। अधिकारी अब आपूर्ति जारी रखने के लिए जो भी कम पानी बचा है, उसमें से पानी निकाल रहे हैं. हालात को और बदतर बनाने वाली बात ये है कि इलाके के दूसरे बड़े जलाशय में भी पानी का स्तर कम है और उनमें भी उनकी क्षमता का बस एक छोटा सा हिस्सा ही बचा है. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि अगर बारिश की स्थिति जल्द बेहतर नहीं हुई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं.