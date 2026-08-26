बेंगलुरु में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के जरिए 'जहर' की डिलीवरी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, Amazon, BigBasket और Swiggy Instamart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इंसानी इस्तेमाल (खाने) के लिए बेहद जहरीले धतूरे के फल और बीज बेचे जा रहे थे. इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए कर्नाटक सरकार ने इन तीनों कंपनियों के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं.

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि इन जहरीले पैकेटों पर FSSAI का लाइसेंस नंबर भी छपा हुआ था. बता दें कि धतूरा एक बेहद जहरीला पौधा है, जिसके सेवन से इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है.