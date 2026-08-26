ETV Bharat / Videos

ऑनलाइन बिक रहा था जहरीला धतूरा, कर्नाटक सरकार का बड़ा एक्शन; Amazon, BigBasket और Swiggy के फूड लाइसेंस सस्पेंड - AMAZON

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
KARNATAKA GOVT SUSPENDS FOOD LICENSES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के जरिए 'जहर' की डिलीवरी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, Amazon, BigBasket और Swiggy Instamart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इंसानी इस्तेमाल (खाने) के लिए बेहद जहरीले धतूरे के फल और बीज बेचे जा रहे थे. इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए कर्नाटक सरकार ने इन तीनों कंपनियों के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं.

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि इन जहरीले पैकेटों पर FSSAI का लाइसेंस नंबर भी छपा हुआ था. बता दें कि धतूरा एक बेहद जहरीला पौधा है, जिसके सेवन से इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है.

बेंगलुरु में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के जरिए 'जहर' की डिलीवरी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, Amazon, BigBasket और Swiggy Instamart जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इंसानी इस्तेमाल (खाने) के लिए बेहद जहरीले धतूरे के फल और बीज बेचे जा रहे थे. इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए कर्नाटक सरकार ने इन तीनों कंपनियों के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं.

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि इन जहरीले पैकेटों पर FSSAI का लाइसेंस नंबर भी छपा हुआ था. बता दें कि धतूरा एक बेहद जहरीला पौधा है, जिसके सेवन से इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGBASKET
SWIGGY INSTAMART
DATURA SALE
KARNATAKA NEWS
AMAZON

संबंधित ख़बरें

BPSC TRE 4 STUDENT PROTEST IN PATNA

पटना में BPSC TRE-4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, CM हाउस घेरने जा रहे छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल; परीक्षा नियंत्रक सस्पेंड

August 26, 2026 at 1:07 PM IST
AVIATION MINISTER RAM MOHAN NAIDU ON DOPE TEST

हवाई सुरक्षा पर सरकार का बड़ा कदम, अब हर पायलट का होगा डोप टेस्ट; उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का ऐलान

August 25, 2026 at 9:04 PM IST
NITIN GADKARI RETIREMENT STATEMENT IN HINDI

'क्या गडकरी भी छोड़ेंगे मोदी कैबिनेट?', रिटायरमेंट वाले बयान पर मची खलबली; ऑफिस ने दी सफाई

August 25, 2026 at 8:48 PM IST
US PROPOSES 1 LAKH DOLLAR FEE ON H-1B VISA

भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका! अमेरिका ने H-1B वीजा पर 1.03 लाख डॉलर अतिरिक्त फीस का रखा प्रस्ताव

August 25, 2026 at 7:37 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.