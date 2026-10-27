ETV Bharat / Videos

कर्नाटक में फाइनल वोटर लिस्ट जारी: कुल 4.55 करोड़ मतदाता शामिल, महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कर्नाटक में फाइनल वोटर लिस्ट जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2026 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक राज्य में कुल 4 करोड़ 55 लाख मतदाता दर्ज हैं। खास बात यह है कि राज्य में महिला मतदाताओं (2.29 करोड़) की संख्या पुरुषों (2.25 करोड़) से अधिक है। इसके अलावा, सूची में 18-19 आयु वर्ग के 6.83 लाख युवा और 3,252 प्रवासी मतदाता शामिल हैं। 23 साल बाद हुए इस बड़े पुनरीक्षण अभियान के दौरान अयोग्य नामों को हटाने और सत्यापन के बाद यह फाइनल लिस्ट जारी की गई है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, कर्नाटक में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. राज्य में 2,29,12,355 महिला मतदाता और 2,25,40,493 पुरुष मतदाता हैं. जबकि 2,841 मतदाताओं को थर्ड जेंडर के रूप में वर्गीकृत किया गया है. प्रवासी मतदाताओं की संख्या 3,252 है. इस अंतिम सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 6,83,364 मतदाता और 85 वर्ष व उससे अधिक आयु के 3,92,134 मतदाता शामिल हैं.

कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक राज्य में कुल 4 करोड़ 55 लाख मतदाता दर्ज हैं। खास बात यह है कि राज्य में महिला मतदाताओं (2.29 करोड़) की संख्या पुरुषों (2.25 करोड़) से अधिक है। इसके अलावा, सूची में 18-19 आयु वर्ग के 6.83 लाख युवा और 3,252 प्रवासी मतदाता शामिल हैं। 23 साल बाद हुए इस बड़े पुनरीक्षण अभियान के दौरान अयोग्य नामों को हटाने और सत्यापन के बाद यह फाइनल लिस्ट जारी की गई है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, कर्नाटक में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. राज्य में 2,29,12,355 महिला मतदाता और 2,25,40,493 पुरुष मतदाता हैं. जबकि 2,841 मतदाताओं को थर्ड जेंडर के रूप में वर्गीकृत किया गया है. प्रवासी मतदाताओं की संख्या 3,252 है. इस अंतिम सूची में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 6,83,364 मतदाता और 85 वर्ष व उससे अधिक आयु के 3,92,134 मतदाता शामिल हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNATAKA VOTER LIST

संबंधित ख़बरें

CYCLONE ARNAB LANDFALL IN ANDHRA PRADESH

आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब का लैंडफॉल जारी: 150 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं, तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

October 28, 2026 at 12:41 PM IST
CYCLONE ARNAB IMPACT IN ODISHA AND ANDHRA PRADESH

ओडिशा में चक्रवात अर्नब का असर: एक लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया, दक्षिण के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी

October 28, 2026 at 12:21 PM IST
आदिवासियों का मुफ्त इलाज करने वाला डॉक्टर जेल में

ओडिशा में आदिवासियों का मुफ्त इलाज करने वाला डॉक्टर जेल में क्यों है ? क्या है पूरा मामला ?

October 27, 2026 at 11:14 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई: चुनाव आयोग ने हलफनामे में किया प्रक्रिया का बचाव, कोर्ट ने दिए 10 दिन

October 27, 2026 at 9:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.