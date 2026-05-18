कर्नाटक के कोडागु जिले में डुबारे एलीफेंट कैंप में दो हाथियों की लड़ाई के बीच एक महिला पर्याटक की मौत हो गई. महिला के पति और बच्चे की जान बाल-बाल बची. डुबारे हाथी कैंप में महावत हाथियों के झुड़ को पानी पिलाने और उन्हें नहलाने के लिए झील पर लाए थे....इसी दौरान दो हाथी- कंचन और मर्तंड आपस में भिड़ गए. महावत उन्हें नियंत्रित करने की कोशश करते रहे. हाथी कंचन आगे बढ़ा और दूसरे हाथी मार्तंड को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे मार्तंड गिर पड़ा. इसी दौरान झील के पास खड़ी महिला हाथी के नीचे दब गई. महिला का पति उसे बचान की कोशश करता रहा. लेकिन उसकी जान चली गई. इस घटना पर कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने दुख जताया है.वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच की है. इस मामले में कोडागु के सिद्धापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.