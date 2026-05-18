ETV Bharat / Videos

कर्नाटक- हाथियों की लड़ाई के बीच महिला पर्यटक की मौत - WOMAN DIES DURING ELEPHANTS FIGHT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
हाथियों की लड़ाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 11:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नाटक के कोडागु जिले में डुबारे एलीफेंट कैंप में दो हाथियों की लड़ाई के बीच एक महिला पर्याटक की मौत हो गई. महिला के पति और बच्चे की जान बाल-बाल बची. डुबारे हाथी कैंप में महावत हाथियों के झुड़ को पानी पिलाने और उन्हें नहलाने के लिए झील पर लाए थे....इसी दौरान दो हाथी- कंचन और मर्तंड आपस में भिड़ गए. महावत उन्हें नियंत्रित करने की कोशश करते रहे. हाथी कंचन आगे बढ़ा और दूसरे हाथी मार्तंड को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे मार्तंड गिर पड़ा. इसी दौरान झील के पास खड़ी महिला हाथी के नीचे दब गई. महिला का पति उसे बचान की कोशश करता रहा. लेकिन उसकी जान चली गई. इस घटना पर कर्नाटक के  पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने दुख जताया है.वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच की है. इस मामले में कोडागु के सिद्धापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

कर्नाटक के कोडागु जिले में डुबारे एलीफेंट कैंप में दो हाथियों की लड़ाई के बीच एक महिला पर्याटक की मौत हो गई. महिला के पति और बच्चे की जान बाल-बाल बची. डुबारे हाथी कैंप में महावत हाथियों के झुड़ को पानी पिलाने और उन्हें नहलाने के लिए झील पर लाए थे....इसी दौरान दो हाथी- कंचन और मर्तंड आपस में भिड़ गए. महावत उन्हें नियंत्रित करने की कोशश करते रहे. हाथी कंचन आगे बढ़ा और दूसरे हाथी मार्तंड को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे मार्तंड गिर पड़ा. इसी दौरान झील के पास खड़ी महिला हाथी के नीचे दब गई. महिला का पति उसे बचान की कोशश करता रहा. लेकिन उसकी जान चली गई. इस घटना पर कर्नाटक के  पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने दुख जताया है.वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच की है. इस मामले में कोडागु के सिद्धापुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMAN DIES DURING ELEPHANTS FIGHT
ELEPHANTS FIGHT IN DUBARE
ELEPHANT CAMP
KODAGU
WOMAN DIES DURING ELEPHANTS FIGHT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

RR का बड़ा दावा

आईपीएल 2026: आरआर के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने कहा- राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो किसी भी टीम को हरा सकता है

May 18, 2026 at 9:37 PM IST
Chhattisgarh emergency response vehicles inauguration

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात, ‘नेक्स्ट जेन CG Dial-112’ और मोबाइल फॉरेंसिक लैब लॉन्च

May 18, 2026 at 9:30 PM IST
सड़क पर नमाज- सीएम योगी का तल्ख अंदाज

सड़क पर नमाज- सीएम योगी का तल्ख अंदाज, बोले-सड़क चलने के लिए है, तमाशे के लिए नहीं

May 18, 2026 at 8:46 PM IST
शुभेंदु कैबिनेट का फैसला

शुभेंदु कैबिनेट का फैसला: महिलाओं को मिलेंगे ₹3000 महीना, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा को मंजूरी

May 18, 2026 at 8:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.