कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है. सिद्धारमैया ने अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों के साथ हुई बैठक में पद छोड़ने की घोषणा की थी. इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज कर दी. दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है. खास बात यह रही कि कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन को बिना किसी खुली बगावत या विवाद के अंजाम देकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है.