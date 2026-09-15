बप्पा के स्वागत के बाद पसरा मातम, फ्रिज फटने से घर में लगी भीषण आग; एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत
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Published : September 15, 2026 at 8:00 PM IST
कर्नाटक के बेलगावी से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर के चौहट गली इलाके में देर रात एक घर में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं. बताया जा रहा है कि यह आग घर में रखे रेफ्रिजरेटर में जोरदार धमाके के कारण लगी, जिसने चंद मिनटों में ही पूरे घर को राख कर दिया.
इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि पीड़ित परिवार ने कुछ ही घंटे पहले खुशी-खुशी गणपति बप्पा का स्वागत किया था. किसी को अंदाजा नहीं था कि उत्सव की यह रात उनके लिए जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी. आग इतनी भीषण थी कि घर में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. पुलिस हर एंगल से इस घटना की जांच कर रही है.
कर्नाटक के बेलगावी से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर के चौहट गली इलाके में देर रात एक घर में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं. बताया जा रहा है कि यह आग घर में रखे रेफ्रिजरेटर में जोरदार धमाके के कारण लगी, जिसने चंद मिनटों में ही पूरे घर को राख कर दिया.
इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि पीड़ित परिवार ने कुछ ही घंटे पहले खुशी-खुशी गणपति बप्पा का स्वागत किया था. किसी को अंदाजा नहीं था कि उत्सव की यह रात उनके लिए जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी. आग इतनी भीषण थी कि घर में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. पुलिस हर एंगल से इस घटना की जांच कर रही है.