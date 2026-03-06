कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो जाएगा. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया.उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के बुरे असर को रोकना है. सिद्धारमैया ने कहा, "बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के बुरे असर को रोकने के लिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाएगा।"

वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाया जाएगा, और इसे अगले 90 दिनों में धीरे-धीरे लागू किया जाएगा. नायडू ने कहा कि राज्य सरकार 13 से 16 साल के बच्चों पर भी बैन लगाने पर विचार कर रही है, और आखिरी फैसला एक्सपर्ट्स की सलाह पर निर्भर करेगा. उन्होंने विधानसभा में फाइनेंशियल बिल पर चर्चा के दौरान कहा, "निश्चित रूप से, हम यह पक्का करेंगे कि 90 दिनों के अंदर 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल न कर सकें"