लद्दाख: कारगिल में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल, बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग पर क्या बोले स्थानीय लोग? - KARGIL NEWS
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Published : July 18, 2026 at 8:50 PM IST
अपनी भीषण ठंड और बर्फीले मौसम के लिए पहचाने जाने वाले लद्दाख का कारगिल इलाका इस साल अनपेक्षित गर्मी का सामना कर रहा है. तापमान में हुई असामान्य वृद्धि के कारण दोपहर के समय जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है और बाजारों में लोगों की चहल-पहल कम हो गई है. स्थानीय निवासी बारिश की कमी और बढ़ते प्रदूषण को इस बदलते मौसम का मुख्य कारण मान रहे हैं. विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं. प्रशासन ने निवासियों को सतर्क रहने, अधिक पानी पीने और सीधी धूप से बचने की सलाह दी है. हिमालयी क्षेत्र में इस तरह के बदलते मौसम के पैटर्न ने स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है.
अपनी भीषण ठंड और बर्फीले मौसम के लिए पहचाने जाने वाले लद्दाख का कारगिल इलाका इस साल अनपेक्षित गर्मी का सामना कर रहा है. तापमान में हुई असामान्य वृद्धि के कारण दोपहर के समय जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है और बाजारों में लोगों की चहल-पहल कम हो गई है. स्थानीय निवासी बारिश की कमी और बढ़ते प्रदूषण को इस बदलते मौसम का मुख्य कारण मान रहे हैं. विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं. प्रशासन ने निवासियों को सतर्क रहने, अधिक पानी पीने और सीधी धूप से बचने की सलाह दी है. हिमालयी क्षेत्र में इस तरह के बदलते मौसम के पैटर्न ने स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है.