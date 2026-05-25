लद्दाख के कारगिल में आयोजित ‘एस्ट्रो फेस्ट 2026’ के दौरान हजारों लोगों ने हिमालय के निर्मल आसमान के नीचे दुर्लभ खगोलीय नजारों का आनंद लिया. ऊंचाई और कम प्रदूषण के कारण लद्दाख एस्ट्रो-टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. कार्यक्रम में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने डार्क स्काई और अंतरिक्ष विज्ञान पर जागरूकता सत्र आयोजित किए. विशाल दूरबीनों के जरिए लोगों ने चांद, ग्रहों और तारों को बेहद करीब से देखा. आयोजन में खगोल फोटोग्राफी, सौर अवलोकन, अंतरिक्ष कथाएं और पारंपरिक लद्दाखी संस्कृति का भी प्रदर्शन किया गया. स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इसे विज्ञान, संस्कृति और पर्यटन का अनोखा संगम बताया.