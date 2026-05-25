54 साल के हुए करण जौहर, बॉलीवुड में रोमांस और ग्लैमर की नई परिभाषा गढ़ने वाले निर्देशक - KARAN JOHAR
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Published : May 25, 2026 at 8:20 PM IST
करण जौहर ने हिंदी सिनेमा में रोमांस, पारिवारिक भावनाओं और ग्लैमर को नई पहचान दी है. 54 साल की उम्र में भी वे बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिने जाते हैं. धर्मा प्रोडक्शंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले करण ने "कुछ कुछ होता है", "कभी खुशी कभी गम" और "माई नेम इज़ खान"जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज किया. उन्होंने कई नए कलाकारों और निर्देशकों को मौका दिया और टीवी शो “कॉफी विद करण” के जरिए पॉप कल्चर को भी नई दिशा दी. पद्म श्री से सम्मानित करण जौहर आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे मजबूत और चर्चित आवाजों में शामिल हैं.
करण जौहर ने हिंदी सिनेमा में रोमांस, पारिवारिक भावनाओं और ग्लैमर को नई पहचान दी है. 54 साल की उम्र में भी वे बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिने जाते हैं. धर्मा प्रोडक्शंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले करण ने "कुछ कुछ होता है", "कभी खुशी कभी गम" और "माई नेम इज़ खान"जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज किया. उन्होंने कई नए कलाकारों और निर्देशकों को मौका दिया और टीवी शो “कॉफी विद करण” के जरिए पॉप कल्चर को भी नई दिशा दी. पद्म श्री से सम्मानित करण जौहर आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे मजबूत और चर्चित आवाजों में शामिल हैं.