गरीबों के घर में खुशियां बांटता कपड़ा बैंक, जरूरतमंदों की मदद कर रहा एक सिपाही का अभियान - KAPDA BANK HELPING POOR PEOPLE

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 10:42 PM IST

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कपड़ा बैंक उन गरीबों के घर खुशियां बांट रहा है, जिनकी दीवाली पैसों की वजह से फीकी हो रही थी. कपड़ा बैंक जरूरतमंदों तक कपड़े, जूते, खिलौनों और पटाखों की खेप पहुंचा रहा है। भले ही ये कपड़े पुराने हैं लेकिन इन्हें पाने वाले की खुशी में कोई कमी नहीं है. सालों पहले मध्यप्रदेश पुलिस के सिपाही महेश भावरकर ने इस अभियान की शुरुआत की थी.. तब से ये कारवां चल रहा है. हर किसी के घर में कई ऐसे सामान होते हैं जिनकी जरूरत उन्हें नहीं होती है.. लेकिन वो किसी और के लिए बेहद काम के होते हैं... ऐसे सामान को कपड़ा बैंक से जुड़े लोग इकट्ठा करते हैं और उन्हें ठीक करवाकर गरीब लोगों के बीच बांट देते हैं.

