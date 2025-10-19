मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कपड़ा बैंक उन गरीबों के घर खुशियां बांट रहा है, जिनकी दीवाली पैसों की वजह से फीकी हो रही थी. कपड़ा बैंक जरूरतमंदों तक कपड़े, जूते, खिलौनों और पटाखों की खेप पहुंचा रहा है। भले ही ये कपड़े पुराने हैं लेकिन इन्हें पाने वाले की खुशी में कोई कमी नहीं है. सालों पहले मध्यप्रदेश पुलिस के सिपाही महेश भावरकर ने इस अभियान की शुरुआत की थी.. तब से ये कारवां चल रहा है. हर किसी के घर में कई ऐसे सामान होते हैं जिनकी जरूरत उन्हें नहीं होती है.. लेकिन वो किसी और के लिए बेहद काम के होते हैं... ऐसे सामान को कपड़ा बैंक से जुड़े लोग इकट्ठा करते हैं और उन्हें ठीक करवाकर गरीब लोगों के बीच बांट देते हैं.