नई दिल्ली/गाजियाबाद: कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही गाजियाबाद की सड़कें शिवभक्तों के जनसैलाब से भगवामय हो चुकी हैं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आए लाखों श्रद्धालु यहां से गुजर रहे हैं. इस अवसर पर शनिवार को यूपी सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मेरठ तिराहे पर खुद मौजूद रहकर शिवभक्तों पर फूलों की बारिश की और उन्हें फल और ठंडा पानी वितरित कर उनकी थकान मिटाई. गाजियाबाद में कावड़ के तीन प्रमुख मार्ग हैं. जहां से शिव भक्त जिले में दाखिल होते हैं और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों की ओर कूच करते हैं. मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा, प्रदेश की योगी सरकार कावड़ यात्रा को लेकर बेहद गंभीर है. महीने भर पहले ही कावड़ यात्रा को लेकर प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी गई थी. मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं कई बार कावड़ यात्रा को लेकर समीक्षा की गई. उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम के साथ कावड़ यात्रा निकाल रही है. प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी शिवभक्त को कावड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा न हो.