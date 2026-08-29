ETV Bharat / Videos

कानपुर में अचानक धंसा घर का आंगन, 25 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 18 साल की लड़की की दर्दनाक मौत; 7 घंटे चला रेस्क्यू

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
गड्ढे में गिरने से 18 साल की लड़की की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां पुरवामीर गांव में घर के आंगन की फर्श अचानक धंसने से 18 साल की यशी सविता 25 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. दरअसल, फर्श के नीचे एक पुरानी और बंद पड़ी बोरिंग थी, जिसकी मिट्टी लगातार हो रही बारिश के कारण धंस गई और यह जानलेवा गड्ढा बन गया.

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, NDRF और SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाला. JCB और पोकलेन मशीनों की मदद से 30 फीट की खुदाई कर करीब 7 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़की को बाहर निकाला गया, लेकिन, दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया,

उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां पुरवामीर गांव में घर के आंगन की फर्श अचानक धंसने से 18 साल की यशी सविता 25 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. दरअसल, फर्श के नीचे एक पुरानी और बंद पड़ी बोरिंग थी, जिसकी मिट्टी लगातार हो रही बारिश के कारण धंस गई और यह जानलेवा गड्ढा बन गया.

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, NDRF और SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाला. JCB और पोकलेन मशीनों की मदद से 30 फीट की खुदाई कर करीब 7 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़की को बाहर निकाला गया, लेकिन, दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया,

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR BOREWELL RESCUE
UP NEWS
YASHI SAVITA
NDRF RESCUE
KANPUR NEWS

संबंधित ख़बरें

नेपाल की बाढ़ का बिहार में खौफनाक असर

नेपाल की बाढ़ का बिहार में खौफनाक असर, गंडक में बहकर आ रहे इंसानों-जानवरों के शव; 5 दिन से लापता परिवार का सुराग नहीं

August 29, 2026 at 10:27 PM IST
नेपाल से बचाए गए लोगों ने साझा किया त्रासदी का अनुभव

सुनामी की तरह आईं चट्टानें और कीचड़, नेपाल से बचाए गए लोगों ने साझा किया त्रासदी का अनुभव

August 29, 2026 at 9:00 PM IST
न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत

कृष्ण चेतना दुनिया को बेहतर बना सकती है', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत

August 29, 2026 at 8:40 PM IST
MAMATA BANERJEE HIGH COURT ORDER VIOLATION

ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप; पुलिस से हाथापाई का भी दावा

August 29, 2026 at 8:38 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.