कानपुर में अचानक धंसा घर का आंगन, 25 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 18 साल की लड़की की दर्दनाक मौत; 7 घंटे चला रेस्क्यू

उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां पुरवामीर गांव में घर के आंगन की फर्श अचानक धंसने से 18 साल की यशी सविता 25 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. दरअसल, फर्श के नीचे एक पुरानी और बंद पड़ी बोरिंग थी, जिसकी मिट्टी लगातार हो रही बारिश के कारण धंस गई और यह जानलेवा गड्ढा बन गया.

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, NDRF और SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाला. JCB और पोकलेन मशीनों की मदद से 30 फीट की खुदाई कर करीब 7 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लड़की को बाहर निकाला गया, लेकिन, दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया,