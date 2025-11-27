उत्तराखंड का विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार वजह जंगल सफारी या टाइगर दर्शन नहीं, बल्कि एक अनोखी और यादगार शादी की विदाई है. जहां कॉर्बेट नगरी रामनगर स्थित एक रिसॉर्ट में विवाह समारोह संपन्न हुआ है. जिसके बाद दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई, जिसे कॉर्बेट लैंडस्केप में पहला और बेहद खास आयोजन माना जा रहा है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास का इलाका लंबे समय से वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है. गर्जिया, ढिकुली, मोहान, छोई, पाटकोट, क्यारी, ढेला, सांवल्दे पिरूमदारा आदि जैसे क्षेत्रों में 200 से ज्यादा रिजॉर्ट मौजूद हैं, जिनमें से कई रिजॉर्ट में इस समय शादी समारोह हो रहे हैं.

भव्य सेटअप, प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और पहाड़ों की पृष्ठभूमि में विवाह आयोजन जोड़ों के लिए यहां को बेहद पसंदीदा बनाते हैं. ऐसी ही एक शानदार शादी समारोह दिल्ली की रहने वाली कनिष्का सिंह और दिल्ली के ही करण सिंह का हुआ. यह शादी गर्जिया में स्थित एक निजी रिजॉर्ट में धूमधाम के साथ हुई और दोनों को विदाई हेलीकॉप्टर से हुई.