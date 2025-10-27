हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रस कंगना रनौत मानहानि के एक केस में बठिंडा कोर्ट में पेश हुईं. कोर्ट में उन्होंने महिला बुजुर्ग किसान पर किए गए ट्वीट को लेकर माफी मांगी. कंगना ने मीडिया से बात करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया.

कंगना रनौत ने दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडियाना गाँव की बुजुर्ग किसान महिंदर कौर की एक तस्वीर ट्वीट की थी. जिसमें किसान महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. कंगना ने महिंदर कौर की तुलना शाहीन बाग आंदोलन की दादी से की थी और ट्वीट में कहा था कि ये महिलाएं 100 रुपये में उपलब्ध हैं.जिसको लेकर कौर ने मानहानि का केस फाइल किया हुआ है.