पश्चिम बंगाल के कांचड़ापाड़ा स्थित एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पुलिस जांच के दौरान 1.77 करोड़ रुपये नकद बरामद होने से सनसनी फैल गई. तलाशी के दौरान स्कूल परिसर में एक सुसज्जित एसी बेडरूम, अलमारी और कंडोम के पैकेट भी मिले. नकदी की गिनती के लिए मशीनें पूरी रात चलती रहीं. मामले में स्कूल के अकाउंट्स विभाग के तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है. स्थानीय बीजेपी विधायक संदीप दास ने आरोप लगाया कि स्कूल में भारी मात्रा में नकदी छिपाकर रखी गई थी और इसकी गहन जांच होनी चाहिए. वहीं स्कूल प्रबंधन का दावा है कि बरामद रकम छात्रों की एडमिशन फीस है, जो बैंक में जमा नहीं हो पाई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.