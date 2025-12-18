ओड़िशा के बालासोर की कलिंग उत्कल डिफेंस एकेडमी बच्चों के लिए बेहद खास है. यहां आर्मी और पुलिस में भर्ती की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है. साथ ही, गरीब छात्रों को फ्री में रहना, खाना और ट्यूशन की व्यवस्था है. जिन लड़के और लड़कियों को सेना या पुलिस में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा है, लेकिन सही ट्रेनिंग या गाइडेंस नहीं मिलने मिलने की वजह से वो पुलिस या सेना में भर्ती होने से चूक जाते हैं, उनके लिए कलिंग उत्कल डिफेंस एकेडमी वरदान बन गया है.

एकेडमी की शुरुआत साल 2021 में हुई. बालासोर के खैरा के रहने वाले तीन दोस्तों अमूल्य बिंधानी, मयूर दास और विजय प्रधान ने की. ये तीनों ट्रेनर भारतीय सेना में काम करते हैं.. जब ये छुट्टी पर अपने घर आते हैं तो इन छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं.

शुरू-शुरु में यहां 40 छात्र थे... अब यहां 70 से ज़्यादा छात्र फ्री ट्रेनिंग ले रहे हैं. अब तक 40 से ज्यादा छात्र आर्मी और पुलिस में भर्ती भी हो चुके हैं. अब तो यहां से ट्रेनिंग लेकर नौकरी पाने वाले लोग हर महीने एकेडमी चलाने के लिए पैसे देते हैं.