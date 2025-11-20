ताजमहल की खूबसूरती में खो गए जूनियर ट्रंप, कहा, वाकई अद्भुत है ताजमहल - JUNIOR TRUMP IN AGRA
Published : November 20, 2025 at 11:12 PM IST
आगरा में गुरुवार दोपहर एक हाई-प्रोफाइल विजिट ने सभी का ध्यान खींच लिया…अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप जूनियर अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने पहुंचे. जूनियर ट्रंप जैसे ही रॉयल गेट से अंदर आए, ताजमहल की खूबसूरती में खो गए...उन्होंने कहा ताजमहल की वास्तुकला वाकई अद्भुत है… इसे बार-बार देखने का मन करता है. इसके साथ ही दुनिया के 40 देशों के 126 VVIP मेहमानों ने भी आज सुबह ताज का दीदार किया...पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर टॉप जज तक…हर कोई ताजमहल को अपने कैमरों में कैद करता नजर आया. जूनियर ट्रंप और उनकी टीम ने ताजमहल को हर एंगल से देखा…डायना बेंच पर फोटो ली…शाहजहां मुमताज की कहानी सुनी…और खूबसूरत पच्चीकारी को करीब से महसूस किया.
