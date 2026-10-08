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जोधपुर में गूंजा फाइटर जेट्स का गड़गड़ाहट, सूर्यकिरण और सारंग टीम के हैरतअंगेज करतबों ने आसमान में बिखेरा जलवा

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ODHPUR AIR FORCE STATION AIR SHOW 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2026 at 5:33 PM IST

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भारतीय वायुसेना के पराक्रम और शौर्य का अद्भुत नजारा राजस्थान के जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर देखने को मिला. यहाँ आयोजित भव्य एयर शो के दौरान आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट गूंज उठी. प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज और दिल थाम लेने वाले करतब दिखाए, जिसे देखकर वहाँ मौजूद दर्शक रोमांचित हो उठे. विमानों के सटीक फॉर्मेशन और आसमान में बनाई गई कलाबाजियों ने हर किसी का मन मोह लिया. इस एयर शो का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और देश की वायु रक्षा क्षमताओं से आम जनता को अवगत कराना था. इस रोमांचक और भव्य आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे.

भारतीय वायुसेना के पराक्रम और शौर्य का अद्भुत नजारा राजस्थान के जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर देखने को मिला. यहाँ आयोजित भव्य एयर शो के दौरान आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट गूंज उठी. प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज और दिल थाम लेने वाले करतब दिखाए, जिसे देखकर वहाँ मौजूद दर्शक रोमांचित हो उठे. विमानों के सटीक फॉर्मेशन और आसमान में बनाई गई कलाबाजियों ने हर किसी का मन मोह लिया. इस एयर शो का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और देश की वायु रक्षा क्षमताओं से आम जनता को अवगत कराना था. इस रोमांचक और भव्य आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे.

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