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क्यूबा की जोआना उरांगा बनीं Miss Teen International 2026, नामीबिया की चैंटल बोएरेन रहीं फर्स्ट रनर-अप

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Miss Teen International 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 1:21 PM IST

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मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का ताज क्यूबा की जोआना उरांगा के सिर पर सजा है. राजस्थान के जयपुर में आयोजित भव्य समारोह में जोआना उरांगा ने विभिन्न देशों की प्रतिभागियों को कड़ी टक्कर देते हुए फाइनल तक का सफर किया. प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में दुनिया के 30 से अधिक देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जोआना उरांगा ने सबको शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्व विजेता स्पेन की लोरेना रुइज ने उनके सिर पर ताज सजाया. खिताब जीतने के बाद जोआना उरांगा ने खुशी जाहिर की.  

इस प्रतियोगिता में नामीबिया की चैंटल बोएरेन प्रथम रनर-अप रहीं, जबकि पराग्वे की जूलियाना ओकारिज द्वितीय रनर-अप बनीं. अमेरिका की एंड्रिया अल्मेस्टिका को तृतीय रनर-अप और यूएस वर्जिन आइलैंड्स की डैरेलिस निको को चौथी रनर-अप का स्थान मिला.

मिस टीन इंटरनेशनल 2026 का ताज क्यूबा की जोआना उरांगा के सिर पर सजा है. राजस्थान के जयपुर में आयोजित भव्य समारोह में जोआना उरांगा ने विभिन्न देशों की प्रतिभागियों को कड़ी टक्कर देते हुए फाइनल तक का सफर किया. प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में दुनिया के 30 से अधिक देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जोआना उरांगा ने सबको शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्व विजेता स्पेन की लोरेना रुइज ने उनके सिर पर ताज सजाया. खिताब जीतने के बाद जोआना उरांगा ने खुशी जाहिर की.  

इस प्रतियोगिता में नामीबिया की चैंटल बोएरेन प्रथम रनर-अप रहीं, जबकि पराग्वे की जूलियाना ओकारिज द्वितीय रनर-अप बनीं. अमेरिका की एंड्रिया अल्मेस्टिका को तृतीय रनर-अप और यूएस वर्जिन आइलैंड्स की डैरेलिस निको को चौथी रनर-अप का स्थान मिला.

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