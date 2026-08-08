'प्रोजेक्ट टाइगर' की जन्मस्थली कॉर्बेट नेशनल पार्क के 90 साल पूरे, जानें 1936 से लेकर अब तक का शानदार सफर! - TIGER CONSERVATION
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Published : August 8, 2026 at 5:50 PM IST
भारत में वन्यजीव संरक्षण की सबसे सफल कहानी और 'प्रोजेक्ट टाइगर' की जन्मस्थली, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने अपनी स्थापना के गौरवशाली 90 साल पूरे कर लिए हैं. साल 1936 में 'हेली नेशनल पार्क' के रूप में महज 350 वर्ग किलोमीटर से शुरू हुआ यह सफर, आज 1,288 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में अपनी अमिट पहचान बना चुका है.
आज इस शानदार जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ और हाथियों की एक बड़ी आबादी निवास करती है. कॉर्बेट के निदेशक डॉ. साकेत बडोला और वन्यजीव विशेषज्ञों ने इस उपलब्धि को पूरे देश के लिए गर्व का पल बताया है.
भारत में वन्यजीव संरक्षण की सबसे सफल कहानी और 'प्रोजेक्ट टाइगर' की जन्मस्थली, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने अपनी स्थापना के गौरवशाली 90 साल पूरे कर लिए हैं. साल 1936 में 'हेली नेशनल पार्क' के रूप में महज 350 वर्ग किलोमीटर से शुरू हुआ यह सफर, आज 1,288 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में अपनी अमिट पहचान बना चुका है.
आज इस शानदार जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ और हाथियों की एक बड़ी आबादी निवास करती है. कॉर्बेट के निदेशक डॉ. साकेत बडोला और वन्यजीव विशेषज्ञों ने इस उपलब्धि को पूरे देश के लिए गर्व का पल बताया है.