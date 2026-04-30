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झारखंड की महिलाओं ने मांदर-नगाड़े से रची आत्मनिर्भरता की कहानी…परंपरा बनी रोजगार - JHARKHAND WOMEN SELF RELIANCE

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झारखंड की महिलाओं ने मांदर-नगाड़े से रची आत्मनिर्भरता की कहानी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 8:00 PM IST

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झारखंड के सिमडेगा जिले में महिलाओं ने पारंपरिक मांदर और नगाड़ा बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 13 महिलाओं ने जिला प्रशासन से मिले 222 वाद्य यंत्रों के ऑर्डर को दो महीनों में पूरा किया. इस काम से उन्हें 14.43 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर मिला, जबकि JSLPS के सहयोग से 7 लाख रुपये का लोन लेकर कच्चा माल खरीदा गया. ओडिशा और गुमला से सामग्री लाकर तैयार किए गए ये वाद्य यंत्र अब रोजगार का मजबूत जरिया बन चुके हैं. यह पहल न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि झारखंड की पारंपरिक संस्कृति को भी नई पहचान दे रही है.

झारखंड के सिमडेगा जिले में महिलाओं ने पारंपरिक मांदर और नगाड़ा बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 13 महिलाओं ने जिला प्रशासन से मिले 222 वाद्य यंत्रों के ऑर्डर को दो महीनों में पूरा किया. इस काम से उन्हें 14.43 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर मिला, जबकि JSLPS के सहयोग से 7 लाख रुपये का लोन लेकर कच्चा माल खरीदा गया. ओडिशा और गुमला से सामग्री लाकर तैयार किए गए ये वाद्य यंत्र अब रोजगार का मजबूत जरिया बन चुके हैं. यह पहल न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि झारखंड की पारंपरिक संस्कृति को भी नई पहचान दे रही है.

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