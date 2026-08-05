ETV Bharat / Videos

सोनम वांगचुक की अपील पर छात्र नेता देवेंद्र महतो ने पिया पानी, JPSC विवाद पर दी 'विधानसभा घेराव' की चेतावनी! - RANCHI NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Jharkhand student protest against JPSC result (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 6:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झारखंड के रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है. इसी बीच, आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मशहूर शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद अपना अनशन (जल त्याग) खत्म कर दिया है. वांगचुक ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए इसे लाखों युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताया.

हालांकि, छात्रों का सत्याग्रह अभी खत्म नहीं हुआ है. छात्रों ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि यदि भर्ती प्रक्रियाओं की CBI जांच और पारदर्शिता की मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे.

झारखंड के रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं में हुई कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है. इसी बीच, आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मशहूर शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद अपना अनशन (जल त्याग) खत्म कर दिया है. वांगचुक ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए इसे लाखों युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताया.

हालांकि, छात्रों का सत्याग्रह अभी खत्म नहीं हुआ है. छात्रों ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि यदि भर्ती प्रक्रियाओं की CBI जांच और पारदर्शिता की मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

SONAM WANGCHUK
DEVENDRA NATH MAHTO
JPSC CONTROVERSY
RANCHI NEWS
JHARKHAND STUDENT PROTEST

संबंधित ख़बरें

कॉकरोच जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी?

कॉकरोच जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी? CJP को राजनीतिक दल बनाने के सवाल पर क्या बोले दिपके और सौरभ दास

August 5, 2026 at 6:14 PM IST
FCRA AMENDMENT BILL CHANGES EXPLAINED IN HINDI

FCRA में ऐसा क्या बदलने जा रहा है? अमेरिकी सांसद ने बताया 'ईसाइयों पर हमला', दी US-India संबंधों की चेतावनी

August 5, 2026 at 5:00 PM IST
खानाबदोश परिवारों का दर्द

कश्मीर में बारिश, बाढ़ से खतरे में खानाबदोश परिवारों की जिंदगी, सरकार से मदद की दरकार

August 5, 2026 at 4:50 PM IST
शेख हसीना वर्चुअली मीडिया को करेंगी संबोधित

भारत सरकार ने कहा- शेख हसीना के कार्यक्रम से कोई लेना-देना नहीं

August 4, 2026 at 11:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.