LIVE: सारंडा में माओवादियों के एनकाउंटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस - JHARKHAND POLICE

सारंडा एनकाउंटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

Published : January 22, 2026 at 5:48 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 6:07 PM IST

सारंडा में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी जा रही है. आईजी अभियान माइकल राज के साथ आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह, अनूप बिरथरे इंद्रजीत महथा भी मौजूद हैं. गुरुवार को सुबह हुई इस मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी माओवादी पतिराम मांझी उर्फ अनल दा को सुरक्षाबलों ने मार गिराया. इसके अलावा लगभग 14 और माओवादी मारे गए हैं. इसके अलावा और क्या घटनाक्रम रहा, इसे लेकर जानकारी दे जा रही  है. बता दें कि पतिराम मांझी भाकपा (माओवादी) का केंद्रीय कमेटी सदस्य था. जिस पर झारखंड पुलिस ने एक करोड़ रुपये का इनाम रखा था. यह झारखंड पुलिस के लिए अबतक की सबसे बड़ी कामयाबी है. 

TAGGED:

ENCOUNTER IN SARANDA
NAXALITES KILLED IN SARANDA
JHARKHAND MAOIST ENCOUNTER
झारखंड पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
JHARKHAND POLICE

