सारंडा में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर जानकारी दी जा रही है. आईजी अभियान माइकल राज के साथ आईजी सीआरपीएफ साकेत सिंह, अनूप बिरथरे इंद्रजीत महथा भी मौजूद हैं. गुरुवार को सुबह हुई इस मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी माओवादी पतिराम मांझी उर्फ अनल दा को सुरक्षाबलों ने मार गिराया. इसके अलावा लगभग 14 और माओवादी मारे गए हैं. इसके अलावा और क्या घटनाक्रम रहा, इसे लेकर जानकारी दे जा रही है. बता दें कि पतिराम मांझी भाकपा (माओवादी) का केंद्रीय कमेटी सदस्य था. जिस पर झारखंड पुलिस ने एक करोड़ रुपये का इनाम रखा था. यह झारखंड पुलिस के लिए अबतक की सबसे बड़ी कामयाबी है.