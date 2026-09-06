झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन, राजनीति में शोक, JMM में परिवार स्तब्ध
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Published : September 6, 2026 at 3:03 PM IST
गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का असामयिक निधन हो गया है. बीती देर रात सीने में अचानक दर्द की शिकायत के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां तड़के सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है. कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की. पार्टी ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है.
सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. खबर सुनते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता बड़ी संख्या में पहुंचे. दूसरी ओर जिलाधिकारी, एसपी, धनबाद एसएसपी सहित कई अधिकारियों का भी जमावड़ा लगने लगा.
गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का असामयिक निधन हो गया है. बीती देर रात सीने में अचानक दर्द की शिकायत के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां तड़के सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है. कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की. पार्टी ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है.
सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. खबर सुनते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता बड़ी संख्या में पहुंचे. दूसरी ओर जिलाधिकारी, एसपी, धनबाद एसएसपी सहित कई अधिकारियों का भी जमावड़ा लगने लगा.