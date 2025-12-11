ETV Bharat / Videos

Jharkhand Assembly Winter Session live: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र - HEMANT SOREN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 11:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू की गई. इसके पहले सत्र के दौरान झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया. वहीं, सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 झारखंड विधानसभा से वापस लिया गया. वहीं, चौथे शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारेबाजी करते नजर आए. भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने प्रश्नकाल में अबुआ आवास का मामला उठाया. इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रथम फेज का काम पूरा होने पर ही दूसरी किस्त जारी होती है. अगर विधायक के पास कोई डाटा है तो उसकी जांच करा ली जाएगी.

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू की गई. इसके पहले सत्र के दौरान झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया. वहीं, सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 झारखंड विधानसभा से वापस लिया गया. वहीं, चौथे शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारेबाजी करते नजर आए. भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने प्रश्नकाल में अबुआ आवास का मामला उठाया. इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रथम फेज का काम पूरा होने पर ही दूसरी किस्त जारी होती है. अगर विधायक के पास कोई डाटा है तो उसकी जांच करा ली जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND ASSEMBLY WINTER SESSION
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र
WINTER SESSION
झारखंड विधानसभा
HEMANT SOREN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jharkhand Team

...view details

संबंधित ख़बरें

jharkhand-legislative-assembly-winter-session-live

Jharkhand Assembly winter session Live: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र

December 9, 2025 at 11:03 AM IST
jharkhand-assembly-winter-session-live

Jharkhand Assembly Winter Session live: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र

December 8, 2025 at 12:11 PM IST
25th-foundation-day-of-jharkhand-legislative-assembly

Jharkhand Assembly Foundation Day Live: झारखंड विधानसभा का 25वां स्थापना दिवस

November 22, 2025 at 12:13 PM IST
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS

हैदराबाद से रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 समारोह LIVE

November 16, 2025 at 6:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.