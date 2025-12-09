ETV Bharat / Videos

Jharkhand Assembly winter session Live: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र - WINTER SESSION

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 9, 2025 at 11:03 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 3:16 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. आज बीते सोमवार को पेश किए गए द्वितीय अनुपूरक बजट पर करीब तीन घंटे तक वाद-विवाद के लिए समय दिया जाएगा. इस दौरान विपक्ष के द्वारा छात्रवृत्ति और किसानों से धान नहीं खरीदने समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा करने की संभावना है. बता दें कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 2,082.25 करोड़ की राशि का प्रावधान है. इसके अलावा सामाजिक कल्याण योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग को भी खास जगह दी गई है.

JHARKHAND ASSEMBLY WINTER SESSION
झारखंड विधानसभा
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र
HEMANT SOREN
WINTER SESSION

