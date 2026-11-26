झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है. MMDR और SIR को लेकर दो दिनों तक सदन के अंदर विशेष चर्चा जारी है. इस विशेष सत्र के दूसरे दिन, एमएमडीआर संशोधन एक्ट (MMDR Amendment Actl 2026) पर चर्चा और सवाल-जवाब का दौर देखने को मिलेगा. इससे पहले बुधवार को सदन की कार्यवाही के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव दिया और सदन में पारित प्रस्ताव हुआ. पारित प्रस्ताव के जरिए राज्य सरकार SIR का समय बढ़ाने के साथ साथ इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा.