रांचीः झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है. इसके जरिए हेमंत सरकार एमएमडीआर और एसआईआर के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है. सुबह 11:00 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही एसआईआर को लेकर विशेष चर्चा होगी. पहले दिन सदन में खुली चर्चा के बाद इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा. विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में एमएमडीआर पर विशेष चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर विरोध दर्ज किया जाएगा. झारखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर दो दिनों तक सदन के अंदर विशेष चर्चा होने जा रही है.