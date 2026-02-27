रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज दूसरी पाली में ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद और सरकार के उत्तर के बाद मतदान होगा. इसके साथ ही प्रश्न काल में आज राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम विभाग, विधि विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रश्न लिए जा रहे हैं. भाकपा माले विधायक चंद्रदेव महतो ने उठाया बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट का मुद्दा उठाया. इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जगह चिन्हित कर बताया जाए, सरकार कार्रवाई करेगी. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने अंचल अधिकारियों की पदस्थापना का मुद्दा उठाया.