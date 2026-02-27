ETV Bharat / Videos

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद - BUDGET SESSION

झारखंड विधानसभा भवन (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 27, 2026 at 12:19 PM IST

Updated : February 27, 2026 at 12:37 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज दूसरी पाली में ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद और सरकार के उत्तर के बाद मतदान होगा. इसके साथ ही प्रश्न काल में आज राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम विभाग, विधि विभाग और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रश्न लिए जा रहे हैं. भाकपा माले विधायक चंद्रदेव महतो ने उठाया बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट का मुद्दा उठाया. इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जगह चिन्हित कर बताया जाए, सरकार कार्रवाई करेगी. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने अंचल अधिकारियों की पदस्थापना का मुद्दा उठाया.

विधानसभा बजट सत्र
JHARKHAND ASSEMBLY BUDGET SESSION
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
RANCHI
BUDGET SESSION

ETV Bharat Jharkhand Team

