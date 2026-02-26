ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET SESSION

डिजाइन इमेज (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 11:17 AM IST

1 Min Read
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र कार्यवाही का सातवां दिन है. मंगलवार को पेश हुए बजट के बाद 26 फरवारी को कई मुद्दों पर बहस हो सकती है. आज कृषि पशुपालन विभाग के अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा और उसे पारित किया जायेगा. प्रश्न काल में कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, एसटी एससी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और ऊर्जा विभाग के सवाल लिए जाएंगे. इस बीच बजट सत्र के छठे दिन खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने ध्यानकर्षण के जरिए एचईसी निर्माण की वजह से विस्थापित और हेथु मौजा में पुनर्वासित गांवों की जमीन का ऑनलाइन रसीद कटने और रजिस्ट्री होने का मसला जोरशोर से उठाया. उन्होंने कहा कि इस कांड की वजह से हजारों रैयत डरे और सहमे हुए हैं.

झारखंड विधानसभा में बजट सत्र कार्यवाही का सातवां दिन है. मंगलवार को पेश हुए बजट के बाद 26 फरवारी को कई मुद्दों पर बहस हो सकती है. आज कृषि पशुपालन विभाग के अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा और उसे पारित किया जायेगा. प्रश्न काल में कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, एसटी एससी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और ऊर्जा विभाग के सवाल लिए जाएंगे. इस बीच बजट सत्र के छठे दिन खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने ध्यानकर्षण के जरिए एचईसी निर्माण की वजह से विस्थापित और हेथु मौजा में पुनर्वासित गांवों की जमीन का ऑनलाइन रसीद कटने और रजिस्ट्री होने का मसला जोरशोर से उठाया. उन्होंने कहा कि इस कांड की वजह से हजारों रैयत डरे और सहमे हुए हैं.

JHARKHAND BUDGET SESSION 2026
JHARKHAND BUDGET
झारखंड बजट
झारखंड बजट सत्र
JHARKHAND BUDGET SESSION

ETV Bharat Jharkhand Team

