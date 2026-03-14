Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 14वां दिन है. शुक्रवार को सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कार्यवाही काफी हंगामेदार रहा है. घरेलू गैस की किल्लत को देखते हुए मंत्री इरफान अंसारी और शिल्पी नेता तिर्की रिक्शे में सवाल होकर विधानसभा पहुंचे थे. वहीं शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए जनहित के मुद्दे नल जल के मुद्दे को लेकर खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. 14 मार्च की कार्यवाही के दौरान पहले प्रश्नकाल होगा. उसके बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा.