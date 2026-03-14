ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 10:55 AM IST

|

Updated : March 14, 2026 at 1:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 14वां दिन है. शुक्रवार को सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कार्यवाही काफी हंगामेदार रहा है. घरेलू गैस की किल्लत को देखते हुए मंत्री इरफान अंसारी और शिल्पी नेता तिर्की रिक्शे में सवाल होकर विधानसभा पहुंचे थे. वहीं शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए जनहित के मुद्दे नल जल के मुद्दे को लेकर खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. 14 मार्च की कार्यवाही के दौरान पहले प्रश्नकाल होगा. उसके बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा.

रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 14वां दिन है. शुक्रवार को सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कार्यवाही काफी हंगामेदार रहा है. घरेलू गैस की किल्लत को देखते हुए मंत्री इरफान अंसारी और शिल्पी नेता तिर्की रिक्शे में सवाल होकर विधानसभा पहुंचे थे. वहीं शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने के लिए जनहित के मुद्दे नल जल के मुद्दे को लेकर खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. 14 मार्च की कार्यवाही के दौरान पहले प्रश्नकाल होगा. उसके बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा.

Last Updated : March 14, 2026 at 1:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND BUDGET
BUDGET SESSION
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026
झारखंड बजट सत्र
JHARKHAND BUDGET SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jharkhand Team

...view details

संबंधित ख़बरें

JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र- JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

March 13, 2026 at 11:27 AM IST
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

March 12, 2026 at 11:34 AM IST
JHARKHAND BUDGET SESSION

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

March 11, 2026 at 11:10 AM IST
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

March 10, 2026 at 11:10 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.