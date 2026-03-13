रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 13वां दिन है. गुरूवार को रामनवमी के दौरान डीजे बजाने को लेकर काफी हंगामेदार रहा है. बीजेपी विधायकों ने तख्ती लेकर डीजी बैन रखने के फैसले का विरोध किया. वही सत्ता पक्ष ने झारखंड हाईकोर्ट का हवाला देते हुए डीजे बंद रखने के फैसले का समर्थन किया. 13 मार्च की कार्यवाही के दौरान पहले प्रश्नकाल होगा. उसके बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा. इसके साथ ही एसटी-एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और सरकार के उत्तर के बाद मतदान होगा. सदन में गैस सिलेंडर मामले में पक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.