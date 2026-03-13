ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र- JHARKHAND BUDGET SESSION 2026 - JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 11:27 AM IST

रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 13वां दिन है. गुरूवार को रामनवमी के दौरान डीजे बजाने को लेकर काफी हंगामेदार रहा है. बीजेपी विधायकों ने तख्ती लेकर डीजी बैन रखने के फैसले का विरोध किया. वही सत्ता पक्ष ने झारखंड हाईकोर्ट का हवाला देते हुए डीजे बंद रखने के फैसले का समर्थन किया. 13 मार्च की कार्यवाही के दौरान पहले प्रश्नकाल होगा. उसके बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा. इसके साथ ही एसटी-एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और सरकार के उत्तर के बाद मतदान होगा. सदन में गैस सिलेंडर मामले में पक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

संपादक की पसंद

