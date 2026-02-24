ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 24, 2026 at 11:02 AM IST

रांची: झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र शुरू हो चुका है. सत्र का आज पांचवां दिन है. झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश करोंगे. बजट से पहले राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी और क्या यह बजट रोजगार, विकास और सामाजिक न्याय की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है. जानकारों का मानना है कि इस बार सरकार रोजगार सृजन, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश पर पहले से ज्यादा फोकस कर सकती है. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने की संभावना जताई जा रही है.

झारखंड बजट सत्र
झारखंड बजट
JHARKHAND BUDGET SESSION
HEMANT SOREN
JHARKHAND BUDGET

ETV Bharat Jharkhand Team

