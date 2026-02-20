रांची: झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र शुरू हो चुका है. सत्र का आज तीसरा दिन है. सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगा. इस दौरान पक्ष-विपक्ष द्वारा सवाल जवाब किया जाएगा. इसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का जवाब होगा. बजट सत्र का कुल 17 कार्यदिवस निर्धारित किए गए हैं. जहां सत्र के दौरान बजट सहित राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके बाद सत्र के अंतिम दिन यानी 24 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखेंगे.