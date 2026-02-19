Jharkhand Budget Session Live: झारखंड बजट सत्र का दूसरा दिन - JHARKHAND BUDGET
Published : February 19, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : February 19, 2026 at 12:37 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र शुरू हो चुका है. बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगा. इस दौरान विपक्ष द्वारा सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब पक्ष की ओर से दिया जाएगा. इसके बाद दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एवं वाद-विवाद होगा. बजट सत्र का कुल 17 कार्यदिवस निर्धारित किए गए हैं. जहां सत्र के दौरान बजट सहित राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके बाद सत्र के अंतिम दिन यानी 24 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखेंगे.
