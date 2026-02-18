ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड बजट सत्र शुरू - JHARKHAND BUDGET

झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)

Published : February 18, 2026 at 11:39 AM IST

रांची: झारखंड बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है. बजट की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ. इसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगे. इस बजट को 'अबुआ दिशोम बजट' नाम दिया गया है. 18 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में अहम रहेगा. 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद के बाद 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा. इस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा. इसी दिन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी लाए जाने की संभावना है.

JHARKHAND BUDGET SESSION
JHARKHAND BUDGET 2026
झारखंड बजट
HEMANT SOREN
JHARKHAND BUDGET

ETV Bharat Jharkhand Team

संपादक की पसंद

