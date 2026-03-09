ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET SESSION

झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 11:16 AM IST

Updated : March 9, 2026 at 1:07 PM IST

Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड विधानसभा में सत्र की कार्रवाही का आज नौंवा दिन है. होली के लंबे अवकाश के बाद सोमवार से बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही है. सत्र के पहली पाली में प्रश्नकाल, शुन्यकाल और ध्यानाकर्षण होगा. उसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद और सरकार के उत्तर के बाद मतदान होगा. झारखंड नगर निकाय चुनाव परिणाम के बाद सदन की कार्यवाही का पहला दिन भी होगा. जिससे कार्यवाही काफी हंगामेदार भी हो सकती है. इसके साथ ही राज्य में हो रही हत्या, लूट और फायरिंग के मुद्दे को लेकर विपक्ष, सरकार को घेर सकती है. वहीं सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जा सकता है.

JHARKHAND BUDGET SESSION 2026
JHARKHAND BUDGET
झारखंड बजट
झारखंड बजट सत्र
JHARKHAND BUDGET SESSION

ETV Bharat Jharkhand Team

