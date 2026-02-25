Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET
Published : February 25, 2026 at 11:15 AM IST
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र कार्यवाही का आज छठा दिन है. मंगलवार को पेश हुए बजट के बाद 25 फरवारी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. इस वाद विवाद के दौरान सत्ता पक्षा और विपक्ष सवालों को लेकर काफी हमलावर दिख सकते हैं. मंलवार को बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि बजट झारखंड की जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि कई व्यवसायियों ने बजट पर कई सुझाव भी दिए हैं.
