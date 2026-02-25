Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

झारखंड विधानसभा में बजट सत्र कार्यवाही का आज छठा दिन है. मंगलवार को पेश हुए बजट के बाद 25 फरवारी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. इस वाद विवाद के दौरान सत्ता पक्षा और विपक्ष सवालों को लेकर काफी हमलावर दिख सकते हैं. मंलवार को बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि बजट झारखंड की जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि कई व्यवसायियों ने बजट पर कई सुझाव भी दिए हैं.