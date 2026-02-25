ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 25, 2026 at 11:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झारखंड विधानसभा में बजट सत्र कार्यवाही का आज छठा दिन है. मंगलवार को पेश हुए बजट के बाद 25 फरवारी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. इस वाद विवाद के दौरान सत्ता पक्षा और विपक्ष सवालों को लेकर काफी हमलावर दिख सकते हैं. मंलवार को बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि बजट झारखंड की जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि कई व्यवसायियों ने बजट पर कई सुझाव भी दिए हैं.

झारखंड विधानसभा में बजट सत्र कार्यवाही का आज छठा दिन है. मंगलवार को पेश हुए बजट के बाद 25 फरवारी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. इस वाद विवाद के दौरान सत्ता पक्षा और विपक्ष सवालों को लेकर काफी हमलावर दिख सकते हैं. मंलवार को बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि बजट झारखंड की जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बजट को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि कई व्यवसायियों ने बजट पर कई सुझाव भी दिए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड बजट सत्र
झारखंड बजट
JHARKHAND BUDGET SESSION
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026
JHARKHAND BUDGET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jharkhand Team

...view details

संबंधित ख़बरें

JHARKHAND BUDGET

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

February 24, 2026 at 11:02 AM IST
jharkhand-budget-session-2026-live

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

February 20, 2026 at 11:03 AM IST
jharkhand-budget-session-2026-live

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड बजट सत्र का दूसरा दिन

February 19, 2026 at 11:05 AM IST
jharkhand-budget-session-2026-live

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड बजट सत्र शुरू

February 18, 2026 at 11:39 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.