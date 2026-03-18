Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND ASSEMBLY BUDGET SESSION
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Published : March 18, 2026 at 11:10 AM IST
रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 17वां दिन है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन मंगलवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला उठा. ध्यानाकर्षण शुरु होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया. इसकी वजह से बबलू महतो और रवि रौशन समेत कई छात्रों को गंभीर चोटें लगी हैं. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जे-टेट को लेकर 31 मार्च तक का समय दिया है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई नाकामियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में 25 परीक्षाएं हो जानी थी लेकिन आज 14वीं परीक्षा ही हो पाई है. प्रक्रियाओं को सीधा करने में वक्त लगता है. जे-टेट की परीक्षा नहीं होने के लिए 2014 से 2019 तक सरकार चलाने वाले भी जवाबदेह हैं.
रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 17वां दिन है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन मंगलवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला उठा. ध्यानाकर्षण शुरु होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया. इसकी वजह से बबलू महतो और रवि रौशन समेत कई छात्रों को गंभीर चोटें लगी हैं. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जे-टेट को लेकर 31 मार्च तक का समय दिया है. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई नाकामियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य में 25 परीक्षाएं हो जानी थी लेकिन आज 14वीं परीक्षा ही हो पाई है. प्रक्रियाओं को सीधा करने में वक्त लगता है. जे-टेट की परीक्षा नहीं होने के लिए 2014 से 2019 तक सरकार चलाने वाले भी जवाबदेह हैं.