Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND ASSEMBLY BUDGET SESSION
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Published : March 17, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 1:02 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 16वां दिन है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता ने DMFT फंड के उपयोग से जुड़ा प्रश्न उठाया. बीजेपी विधायक अमित कुमार यादव यह जानना चाह रहे थे कि जे-टेट की परीक्षा में कला संकाय से गणित विषय में स्नातक और बी-एड छात्रों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है. कला संकाय में गणित विषय से स्नातक और बी-एड के विद्यार्थियों को जे-टेट की परीक्षा में अवसर नहीं देने के सवाल पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि इसका पालन नियमावली के आधार पर होता है. बीए-मैथ की डिग्री को साइंस की डिग्री नहीं माना जाता है. विज्ञान और गणित के लिए बीएससी होना जरुरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमावली को काफी सोच समझकर तैयार किया गया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विधायक अमित कुमार यादव के सुझाव पर पुनर्विचार किया जाएगा.
रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 16वां दिन है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता ने DMFT फंड के उपयोग से जुड़ा प्रश्न उठाया. बीजेपी विधायक अमित कुमार यादव यह जानना चाह रहे थे कि जे-टेट की परीक्षा में कला संकाय से गणित विषय में स्नातक और बी-एड छात्रों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है. कला संकाय में गणित विषय से स्नातक और बी-एड के विद्यार्थियों को जे-टेट की परीक्षा में अवसर नहीं देने के सवाल पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि इसका पालन नियमावली के आधार पर होता है. बीए-मैथ की डिग्री को साइंस की डिग्री नहीं माना जाता है. विज्ञान और गणित के लिए बीएससी होना जरुरी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमावली को काफी सोच समझकर तैयार किया गया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विधायक अमित कुमार यादव के सुझाव पर पुनर्विचार किया जाएगा.