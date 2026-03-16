ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 16, 2026 at 11:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 15वां दिन है. शनिवार को भी सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कार्यवाही काफी हंगामेदार रहा है.  राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का नाम आतंक का पर्याय बन गया है. शनिवार को झारखंड विधानसभा में भी प्रिंस खान को लेकर विपक्ष के द्वारा कई तीखे सवाल सरकार से किए गए. प्रिंस खान का मुद्दा खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया. इस मुद्दे पर सदन में जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रिंस खान पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी है. उसके गुर्गों का एनकाउंट भी किया जा रहा है. सोमवार धनबाद और रांची पुलिस ने अपराधी प्रिंस खान के दो गुर्गों का एनकाउंटर किया है. वहीं भागने के क्रम में एक का पैर भी टूट गया.

रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 15वां दिन है. शनिवार को भी सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कार्यवाही काफी हंगामेदार रहा है.  राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का नाम आतंक का पर्याय बन गया है. शनिवार को झारखंड विधानसभा में भी प्रिंस खान को लेकर विपक्ष के द्वारा कई तीखे सवाल सरकार से किए गए. प्रिंस खान का मुद्दा खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया. इस मुद्दे पर सदन में जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रिंस खान पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी है. उसके गुर्गों का एनकाउंट भी किया जा रहा है. सोमवार धनबाद और रांची पुलिस ने अपराधी प्रिंस खान के दो गुर्गों का एनकाउंटर किया है. वहीं भागने के क्रम में एक का पैर भी टूट गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड बजट सत्र
JHARKHAND BUDGET SESSION
JHARKHAND BUDGET
BUDGET SESSION
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jharkhand Team

...view details

संबंधित ख़बरें

JHARKHAND BUDGET SESSION

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

March 14, 2026 at 10:55 AM IST
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र- JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

March 13, 2026 at 11:27 AM IST
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

March 12, 2026 at 11:34 AM IST
JHARKHAND BUDGET SESSION

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

March 11, 2026 at 11:10 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.