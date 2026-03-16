Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET SESSION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 16, 2026 at 11:08 AM IST
रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 15वां दिन है. शनिवार को भी सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कार्यवाही काफी हंगामेदार रहा है. राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का नाम आतंक का पर्याय बन गया है. शनिवार को झारखंड विधानसभा में भी प्रिंस खान को लेकर विपक्ष के द्वारा कई तीखे सवाल सरकार से किए गए. प्रिंस खान का मुद्दा खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया. इस मुद्दे पर सदन में जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रिंस खान पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी है. उसके गुर्गों का एनकाउंट भी किया जा रहा है. सोमवार धनबाद और रांची पुलिस ने अपराधी प्रिंस खान के दो गुर्गों का एनकाउंटर किया है. वहीं भागने के क्रम में एक का पैर भी टूट गया.
रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज 15वां दिन है. शनिवार को भी सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कार्यवाही काफी हंगामेदार रहा है. राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का नाम आतंक का पर्याय बन गया है. शनिवार को झारखंड विधानसभा में भी प्रिंस खान को लेकर विपक्ष के द्वारा कई तीखे सवाल सरकार से किए गए. प्रिंस खान का मुद्दा खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया. इस मुद्दे पर सदन में जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रिंस खान पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी है. उसके गुर्गों का एनकाउंट भी किया जा रहा है. सोमवार धनबाद और रांची पुलिस ने अपराधी प्रिंस खान के दो गुर्गों का एनकाउंटर किया है. वहीं भागने के क्रम में एक का पैर भी टूट गया.