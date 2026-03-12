ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 11:34 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 1:02 PM IST

बजट सत्र का आज 12वां कार्य दिवस है. बुधवार सदन में उस समय गरमागरम बहस छिड़ गई जब नवीन जायसवाल ने राम नवमी पर DJ म्यूजिक और जुलूस पर बैन लगाने के बारे में सवाल पूछा। उनके सवाल का जवाब बाद में प्रदीप यादव और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिये. बजट सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने गढ़वा जिला के बड़गड़ प्रखंड के परसवार पंचायत स्थित टेंगरी गांव समेत अन्य गांवों में जल जीवन मिशन के फ्लॉप होने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि सीएम ने साल 2023 में इस क्षेत्र का दौरा कर टेंगरी गांव को गोद लिया था और भरोसा दिलाया था कि जल्द ही पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी. लेकिन आज तक नलों से पानी नहीं आ रहा है. पूरे प्रोजेक्ट में घपला हुआ है. इसकी जांच होनी चाहिए. मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जहां भी जल जीवन मिशन योजना को लेकर गड़बड़ी हुई है, उसपर कार्रवाई की जा रही है. गढ़वा में भी कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की कवायद चल रही है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से काफी दिक्कत हो रही है.

JHARKHAND BUDGET SESSION
JHARKHAND BUDGET
झारखंड बजट सत्र
झारखंड बजट
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

