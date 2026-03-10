ETV Bharat / Videos

Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र - JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 11:10 AM IST

झारखंड विधानसभा में सत्र की कार्रवाही का आज दसवां दिन है. होली के बाद सोमवार से बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई है. सोमवार को पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सवाल किया गया और सरकार की तरफ से सदस्यों के सवालों का जवाब दिया था. मंगलवार को सत्र के पहली पाली में प्रश्नकाल, शुन्यकाल और ध्यानाकर्षण होगा. वहीं सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार भी हो सकता है. मंगलवार बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टी द्वारा सरकार को घेरने के लिए बैठक की है. जिसमें जनहित के मुद्दे को लेकर सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरने की रणनीति बनाई गई है.

JHARKHAND BUDGET SESSION
झारखंड बजट
झारखंड बजट सत्र
JHARKHAND BUDGET
JHARKHAND BUDGET SESSION 2026

ETV Bharat Jharkhand Team

