Jharkhand Budget Session Live: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

झारखंड विधानसभा में सत्र की कार्रवाही का आज दसवां दिन है. होली के बाद सोमवार से बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई है. सोमवार को पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सवाल किया गया और सरकार की तरफ से सदस्यों के सवालों का जवाब दिया था. मंगलवार को सत्र के पहली पाली में प्रश्नकाल, शुन्यकाल और ध्यानाकर्षण होगा. वहीं सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार भी हो सकता है. मंगलवार बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टी द्वारा सरकार को घेरने के लिए बैठक की है. जिसमें जनहित के मुद्दे को लेकर सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरने की रणनीति बनाई गई है.