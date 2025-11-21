ETV Bharat / Videos

दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की मौत, IAF ने दिया जांच का आदेश - JET TEJAS CRASHES AT DUBAI AIR SHOW

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 10:20 PM IST

2 Min Read
दुबई एयर शो में शुक्रवार को एयर क्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया. एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे की तरफ आया और जमीन से टकराने के बाद विस्फोट हुआ. आग और काले धुएं का गुब्बार आसमान में उठा. जो  दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर दिखा. हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ गई. क्रैश के बाद शायरन बजने लगे. ये हादसा तब हुआ जब IAF सूर्यकिरण,  एरोबैटिक टीम के परफॉर्मेंस और देश में बने तेजस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे थे.

हादसे में इंडियन एयर फोर्स के पायलट की मौत हो गई है. IAF ने जारी बयान में कहा है कि "आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान IAF तेजस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया. इस एक्सीडेंट में पायलट को जानलेवा चोटें आईं. और  IAF को जानमाल के नुकसान का बहुत अफ़सोस है. इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ मज़बूती से खड़ा है।". IAF ने हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी बनाने का आदेश दिया है.

04 जनवरी, 2001 को अपनी पहली उड़ान भरने के बाद से तेजस का ये सिर्फ़ दूसरा क्रैश है. पिछली बार 12 मार्च, 2024 को हुए क्रैश से पहले पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहा था. जेट राजस्थान के जैसलमेर के पास  गिरा था. इस सिंगल-इंजन, मल्टी-रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को HAL और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने मिलकर IAF के लिए बनाया था. वहीं दुबई एयर शो हर दो साल पर होता है. जिसमे 150 देशों के 1500 एग्जिबिटर और डेढ़ लाख इंडस्ट्री फ्रोफेशनल शामिल हुए हैं.

JET TEJAS CRASHES AT DUBAI AIR SHOW
JET TEJAS CRASHES
DUBAI AIR SHOW
दुबई एयर शो में तेजस क्रैश
JET TEJAS CRASHES AT DUBAI AIR SHOW

